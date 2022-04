Tv, a “Dalla parte degli animali”, con l’on. Michela Vittoria Brambilla e la piccola stella, l’agnellina barbie contro la strage di pasqua, le api selvatiche salva-pianeta e tutti gli animali dell’attore Simone Barbato

A Pasqua risparmiate agnelli e capretti. L’appello degli animalisti non è nuovo, ma quest’anno, ricordarci che i piccolini di pecora e capra sono animali da amare e non da macello, c’è l’agnellina Barbie, dalle lunghe orecchie e dal muso dolce: cerca casa, ma nel frattempo chiede grazia per i suoi simili. Accade a “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla con la piccola Stella, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 50, in replica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: l’unico format pensato per restituire alla vita e all’amore gli animali randagi e senza amici umani. Nello studio cascina, oltre a Barbie, vedremo gli apicultori urbani che ci parleranno delle api selvatiche: anche se non producono miele, sono fondamentali per il nostro ecosistema. Capre, caproni, porcelli e galline spagnole sono gli amici animali del simpaticissimo Simone Barbato, attore, mimo e cantante lirico, che, per noi, intonerà canzoni antiche e sempreverdi.



Impegno e missione di Dalla parte degli animali è, per quanto possibile, cambiare le cose, accendendo in tutti una nuova coscienza animalista che superi le differenze di specie. Il primo gradino può ben essere evitare l’abbacchio a Pasqua! Provateci, non sarà poi così difficile! Fatelo per gli occhi mansueti e teneri di Barbie! Sapevate che in Italia esistono più di 900 specie di api? E non tutte producono miele. Ma tutte quante sono fondamentali per l’ecosistema del nostro pianeta. Facciamo come Stella: impariamo a conoscerle, ad amarle e a costruire una casetta per loro. Dalle api al Circus Athmosphere, un circo speciale dove ci sono, sì, pagliacci, acrobati e funamboli, ma dove gli animali sono solo ologrammi: un esempio da seguire. Veri, verissimi, e dai nomi simpaticamente evocativi, sono gli animali della fattoria del mimo Simone Barbato: Bianca e Bianchina, le caprette di Heidi, sono di certo le più carine, ma non le uniche.



Tantissimi, come in ogni puntata, i pet che cercano un focolare e un cuore. Ci sono Islanda e Jamaica, inseparabili, due gallinelle “nonnine” che amano il sole e stare in compagnia. Adriana, micina nera e curiosissima, ha già pronta la sua valigina piena d’amore per voi. Poi c’è il bel pastore tedesco Rex, biondo e allegrissimo. Ancora, vi presentiamo Timmy, il cucciolone di cane con le lentiggini sul muso. Una tenerezza speciale! Per l’adozione live assisteremo all’incontro indimenticabile tra Alessandra e Cesare. La storia, commovente, non la raccontiamo perché vale la pena di ascoltarla dalla protagonista. La bimba Stella condurrà nei segreti del bosco e nel Cras Stella del Nord: assisteremo alla liberazione della leprottina Balzerina che, a causa di un incidente, aveva smesso di saltellare.



Prende il microfono, come di consueto, il nostro Lucky, cane cartoon, avatar del cuore di tanti animalisti. Per parlarci del riccio, un animaletto adorabile che, proprio ora, si sveglia dal suo lungo letargo invernale. Infine un SOS per tutti i romani: aiutate Gabriele a ritrovare il suo amatissimo Lupo, scappato in zona piazza Venezia. E’ un molossino color miele che ha guantini e calzine bianche. Impossibile confonderlo: buona ricerca a tutti!



“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).