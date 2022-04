Pierpaolo Pretelli diventa one man show: “Sto scrivendo uno spettacolo tutto mio”

A R101 l’ex inquilino della casa del “Grande Fratello Vip” racconta di voler fare “un po’ di gavetta”

“Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un’ora di spettacolo”. E’ l’annuncio di Pierpaolo Pretelli a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. L’ex gieffino ha spiegato che “è ancora un po’ presto per parlarne, però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano”.

Pretelli ha raccontato da cosa è nato questo nuovo progetto: “Ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po’ di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara”.

Da circa un mese il 31enne è entrato a far parte della squadra di R101 ed è entusiasta all’idea di continuare a lavorare in radio, anche con la fidanzata Giulia Salemi. “Perché non fare qualcosa con lei, si può anche provare, c’è molta complicità nella coppia perché noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio, perché no? A me piace tantissimo fare la radio, era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante”.