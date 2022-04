Arriva a luglio il Social world festival dedicato a Monica Vitti

La 12esima edizione del Social World Film sarà dedicato a Monica Vitti, in programma dal 3 al 10 luglio prossimi a Vico Equense.



Monica Vitti, grande attrice recentemente scomparsa, è nella locandina ufficiale. Sarà ricordata anche con una mostra fotografica e dei question time con i giovani delle giurie.



“Proseguiremo nella nostra missione nel valorizzare il cinema che fa riflettere, dando sempre spazio ai giovani autori. Il Social si conferma un festival unico che ha creato dei luoghi di aggregazione fruibili tutto l’anno come il Museo del Cinema e il Wall of Fame“, sottolinea il regista Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore artistico del festival.



“La città apre il suo cartellone di eventi estivi riconfermandosi capitale del cinema sociale, trasformandosi nella toponomastica con omaggi ai grandi del passato da Fellini a Sordi, dalla Loren a Mastroianni“, spiega Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense.



Tra gli ospiti, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Michele Placido, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Ornella Muti, Luis Bacalov, Abel Ferrara e Tomas Arana e Itziar Ituno e Luka Peros dalla ‘Casa di Carta’, e Ian Glen di ‘Game of Thrones’.