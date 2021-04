Uomini e donne, Tina Cipollari e i vent’anni in trasmissione: «Devo tutto a un due di picche»

Tina Cipollari spegne le candeline e festeggia i suoi vent’anni nella trasmissione “Uomini e donne”. Partita come corteggiatrice, Tina è poi diventata tronista e infine opinionista: “Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone”.

L’avventura di “Uomini e donne” per Tina Cipollari è cominciata con un rifiuto da parte di un corteggiatore: “Non mi aspettavo che la mia avventura in tv sarebbe durata così a lungo – ha confidato in un’intervista a “Nuovo” – Il programma allora era diverso e io mi presentai come corteggiatrice per far colpo sul tronista dell’epoca, un certo Roberto: pensavo di interessargli e quando non mi ha scelto ci sono rimasta male. Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta ma si è aperto un portone”.

Poi per Tina Cipollari è poi arrivato il momento di diventare la prima tronista di “Uomini e donne”: “Maria De Filippi mi ha richiamata e mi ha invitata a sedermi sul trono. Io e Claudia Montanarini siamo state le prime troniste della storia (…) Poco dopo sono tornata nelle vesti di opinionista, il ruolo che ricopro tuttora e che non smette di darmi soddisfazioni, perché il mio personaggio è in evoluzione”. Tina Cipollari grazie a “Uomini e donne” è molto amata: “Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate. Con Maria De Filippi rapporto è quello che si vede in tv: ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di “Uomini e donne” sono la mia seconda famiglia”.

Danilo Barbargallo, ilmattino.it