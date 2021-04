Tognazzi: “Io Spalletti in tv, dopo serie su Totti insulti e minacce”

Gianmarco Tognazzi insultato e minacciato dopo aver interpretato l’allenatore Luciano Spalletti in ‘Speravo de morì prima’, la serie tv Sky su Francesco Totti. “Sono stato riempito di insulti e minacce da gente che non ha capito la differenza tra un attore e il personaggio che interpreta. Ma è mai possibile?”, si sfoga l’attore con la rivista Di Più Tv. Tognazzi, che nella serie televisiva interpreta l’allenatore che più volte si è scontrato con l’ex capitano della Roma, ha continuato: “Mi hanno detto che ho costretto Totti a ritirarsi e che me la faranno pagare. Ma non lo capiscono che io non sono il vero Luciano Spalletti?”. Tognazzi ha poi concluso dicendo: “In parte me lo aspettavo, perché è già capitato ad altri attori prima di me di essere scambiati per il personaggio interpretato nella finzione”.

Adnkronos