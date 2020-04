Wanda Nara si collega col GF Vip da casa, spunta Icardi e lei lo bacchetta: ”Non parlare di calcio però eh…!’’

La 33enne, anche manager del calciatore, gli impone paletti ben chiari in diretta tv. Per la bionda look casalingo con t-shirt e mollettone in testa, il web esulta: ‘Una di noi!’

Wanda Nara nello studio d’emergenza a Milano del GF Vip non c’è neppure per l’attesissima finale. La bionda si collega con Alfonso Signorini e Pupo da casa, a Como, dove è in quarantena con il marito, il suocero e i cinque figli. Dice la sua sui concorrenti che si contendono la vittoria. Signorini la saluta con enfasi, poi le domanda se nei paraggi ci sia Icardi: lo vuole anche solo per un saluto in diretta tv. Wanda esita: “Sta cucinando di là e tiene tutti i bambini”, sottolinea più volte. Ma, spronata dal conduttore, non può dire di no: alla fine cede. Chiama Maurito accanto a lei, ma subito lo bacchetta, prima ancora che lo sportivo inizi a dire una parola. “Non parlare di calcio!”, gli intima.

Pupo vede Icardi e immediatamente esplode: “Spero di vederti presto giocare nella Fiorentina”. Alfonso Signorini è in brodo di giuggiole. Wanda Nara sorride, ma ha il timore che si cada in un argomento vietato. L’attaccante, che ora gioca nel PSG, deve tenersi fuori da discorsi che riguardino il pallone. La showgirl 33enne, anche sua manager, non desidera si scatenino inutili polemiche sul suo Mauro, già in passato, quando ancora indossava la maglia dell’Inter, protagonista di polveroni. Interviene a gamba tesa su di lui e gli impone paletti ben precisi. “Non parlare di calcio però eh…!”, gli sottolinea. Lo censura, Icardi non la delude: scambia qualche parola con i suoi interlocutori, del resto, però, non fa parola.

Wanda è contenta. In collegamento si presenta con un look casalingo dopo una grigliata mangereccia in famiglia. Indossa una t-shirt da casa, è senza trucco e ha i capelli raccolti con un semplice mollettone. I telespettatori che guardano il GF Vip non sono affatto scandalizzati, anzi apprezzano la sua estrema semplicità. Il popolo del web la elegge regina. “Wanda una di noi!”, scrivono all’unanimità sui social. In molte tra il pubblico femminile si domandano: “Chi di noi avrebbe avuto lo stesso coraggio?”. La sua scelta piace e fa centro.

















