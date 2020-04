The Vampire Diaries cast: cosa fanno oggi Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley

The Vampire Diaries è ufficialmente finito nel 2017, lasciando un grande vuoto nei fan di tutto il mondo che hanno seguito con passione le vicende di Elena, Damon e Stefan per ben otto anni. Grazie al telefilm della CW gli attori protagonisti Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno raggiunto una grande popolarità ma ad oggi non sono ancora riusciti a replicare il successo di TVD. Per ora tutti e tre continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo, davanti e dietro la macchina da presa, ma per il momento non sono riusciti ancora a trovare un progetto simile a quello ispirato dai libri di Lisa J. Smith.

Nina Dobrev ha lasciato The Vampire Diaries nel 2015 per nuove sfide da affrontare e ruoli da interpretare. Dopo qualche film di poco conto è tornata ad indossare i panni di Elena Gilbert per il gran finale del telefilm per poi buttarsi a capofitto in progetti inediti. Che però non hanno avuto lo stesso successo: basti pensare che lo scorso anno è stata cancellata Fam, la sit-com che la vedeva protagonista. La star bulgara è in cerca di nuove occasioni, in attesa di mostrare ancora una volta il suo grande talento. Poco fortunata anche la sua vita privata: in seguito alla chiacchierata storia d’amore con il collega di set Ian Somerhalder, la 31enne ha inanellato una relazione sbagliata dietro l’altra. Prima il ballerino Derek Hough, poi gli attori Austin Stowell e Glen Powell e lo sceneggiatore Gran Mallon. Di recente è stata avvistata in teneri atteggiamenti con il campione olimpionico Shaun White: sarà la volta buona?

Concluso The Vampire Diaries Ian Somerhalder si è preso un lungo periodo di pausa. Scelta compiuta per dedicarsi alla famiglia: dal 2015 è felicemente sposato con Nikki Reed, attrice nota per il ruolo di Rosalie nella saga di Twilight. Nel 2017 è nata la primogenita della coppia, la piccola Bodhi Soleil. In barba a gossip e malelingue Ian e Nikki sono più uniti che mai e hanno saputo ricucire pure un rapporto con Nina Dobrev, rispettivamente ex fidanzata di Somerhalder ed ex amica della Reed. Nel 2019 l’attore è tornato a recitare: è stato scelto come protagonista del nuovo telefilm V-Wars. Disponibile su Netflix da dicembre 2019 la serie è stata però cancellata dopo una sola stagione. Ma a quanto pare Ian sarà coinvolto in altri progetti della piattaforma: riuscirà a trovare un ruolo all’altezza del mitico Damon Salvatore?

Anche Paul Wesley è sparito un po’ dal radar. Ha preso parte alla prima stagione di Tell me a story per poi allontanarsi dalla tv. L’attore di origini polacche sta approfondendo i suoi studi in regia. Dopo aver diretto alcuni episodi delle ultime stagioni di TVD e pure qualcuno dello spin off Legacies Wesley sogna proprio di diventare un regista affermato. Nel frattempo si è risposato: nel 2019 è convolato a nozze con Ines De Ramon. Per Paul si è trattato del secondo matrimonio: è stato sposato con l’attrice Torrey DeVitto – Meredith in The Vampire Diaries – dal 2011 al 2013. Successivamente il 36enne è stato legato a Phobe Tonkin – Hailey nello spin off The Originals – ma la relazione si è bruscamente interrotta nel 2017.

Gossipetv