Coronavirus, gli U2 donano 10 milioni di euro alla sanità irlandese

Il gesto di solidarietà di Bono e soci servirà per lʼacquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche

Gli U2 hanno donato 10 milioni di euro per aiutare la lotta contro il coronavirus in Irlanda. Il denaro verrà utilizzato per sostenere gli operatori sanitari e per acquistare dispositivi di protezione individuale per il personale di prima linea. La rock band non è nuova a gesti di sostanziosa solidarietà e da anni è impegnata in diversi progetti sociali e politici.

Alcune delle attrezzature mediche finanziate dal quartetto sono già arrivate all’aeroporto di Dublino, come ha riferito la televisione irlandese Rte.

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha elogiato gli sforzi di Bono e soci: “Il governo ha ordinato quella che in tempi normali sarebbe stata una fornitura di DPI per 13 anni. Anche così, ogni assistenza da parte del settore privato e del pubblico in generale è benvenuta”, ha twittato. Secondo gli ultimi dati ufficiali, dell’8 aprile, oltre 6.000 persone in Irlanda sono state infettate dal nuovo coronavirus, mentre 235 sono morte a causa di complicazioni.

A marzo, a sorpresa, è stata pubblicata sul profilo Instagram degli U2 una canzone inedita, “Let Your Love Be Known”. Nel video Bono canta al piano il brano ispirato ai medici in prima linea contro il coronavirus, accompagnandolo con un breve messaggio: “Per gli italiani che l’hanno ispirata… per gli Irlandesi… per chiunque è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea”.















