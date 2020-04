Bruce Willis “rasa” la figlia Tallulah e il risultato è… il soldato Jane di mamma Demi Moore

Lʼattore trascorre la quarantena con lʼex e le figlie… e si diletta come barbiere

Bruce Willis, 65 anni si improvvisa hairstylist duranta la quarantena che sta trascorrendo con Demi Moore e le figlie. L’attore rasa la testa di Tallulah, 26 anni, mentre Rumer, 31, immortala con foto e video tutta l’operazione. Il risultato? Negli scatti social Tallulah, in topless, assomiglia incredibilmente all’iconico Soldato Jane interpretato dalla splendida madre nel 1997

In fatto di capelli mamma Demi e la figlia Tallulah sono vere esperte. Il taglio alla Demi portato dall’attrice in un altro film icona “Ghost” ne è un esempio. Anche Tallulah ha più volte ricalcato le orme della mitica mamma e in questi giorni di quarantena si è spinta ancora oltre ispirandosi ancora una volta alla madre e alla sua rasata shock (per l’epoca) del Soldato Jane.

L’intera famiglia trascorre come può l’auto isolamento e ciò che sembra più insolito è che Bruce Willis abbia scelto di “trasferirsi” in casa dell’ex moglie per stare con le figlie Tallulah, Scout e Rumer. In alcuni scatti pubblicati giorni fa sui social della Moore e delle figlie, la coppia di ex si è fatta immortalare con indosso un bizzarro pigiama a righe bianche e verdi per una foto ricordo di famiglia.

Da sempre in buoni rapporti, anche dopo la separazione avvenuta nel 2000 Bruce e Demi hanno quindi deciso di affrontare l’emergenza coronavirus insieme. L’attore ha sposato nel 2009 la modella Emma Haming dalla quale ha avuto due figlie, sempre femmine, Mabel di 8 anni ed Evelyn di 6 anni. La domanda che sorge spontanea è: perché Willis non si trovi accanto a loro. E ancor più strano è il criptico messaggio della moglie Emma che ha commentato così lo scatto pubblicato da Demi Moore insieme a Bruce: “Vi amo e mi mancate ragazzi…”. La reunion degli ex sembra quindi autorizzata e “benedetta”.

















