Alena Seredova al settimo mese di gravidanza mostra sul social una foto del pancione ‘nature’

La 42enne è al settimo cielo per l’arrivo della cicogna. Fra due mesi darà alla luce la sua prima femminuccia

Alena Seredova mostra il pancione di sette mesi su Instagram. L’ex modella è incinta del suo terzo figlio, la prima femminuccia. Pubblicando sul social una foto in cui appare con un maglione smanicato a V bianco tirato su in modo da mettere in evidenza le forme premaman, Alena ha scritto: “Sono così entusiasta, non vedo l’ora”. La piccolina verrà alla luce tra un paio di mesi ed è frutto della relazione con il nuovo compagno della 42enne, Alessandro Nasi. I due stanno trascorrendo la quarantena insieme.

Recentemente Alena, che ha altri due figli, Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, nati dal matrimonio con l’ex marito Gigi Buffon, ha spiegato di stare cercando di mantenere tutta la calma e la tranquillità possibile nonostante quello che sta succedendo nel mondo. Deve farlo proprio per salvaguardare la salute della nascitura. Rispondendo ad un utente social che le chiedeva come stesse procedendo la gravidanza, qualche giorno fa ha spiegato: “Devo essere serena… Troppa responsabilità per la nuova vita. Ho tanta fiducia che tutto passerà”.

















Gossip.it