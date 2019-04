Stasera Rai Storia omaggerà Gabriella Ferri

Nata a Roma nel 1942 nel celebre quartiere popolare di Testaccio, Gabriella Ferri è stata una delle più celebri e amate voci italiane, dagli anni ’60 in poi. A lei, diventata nell’immaginario collettivo, accanto al suo mito Anna Magnani, un’icona della romanità femminile, è dedicato il documentario per il ciclo “Italiani”, in onda alle 21.55 su Rai Storia. Agli esordi si specializza nel folk romano, per poi diventare cantante e interprete a tutto tondo, ma parallelamente anche attrice di varietà come testimoniano le performance presso il locale romano “Il Bagaglino”, e poi anche per noti programmi televisivi della Rai, quali “Dove sta Zazà” e “Mazzabubú”, con testi e regia teatrale di Mario Castellacci, Pier Francesco Pingitore e Antonello Falqui, e con regia televisiva di Antonello Falqui. Negli anni ’70 conosce un successo discografico poco alla volta travolgente in Italia, ma anche in Sud America. Scompare precocemente nel 2004.