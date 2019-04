Walter Nudo è stato ricoverato d’urgenza: forse, un problema al cuore

Problemi improvvisi per Walter Nudo. L’attore nonché vincitore del Gf Vip 3 è stato ricoverato a Beverly Hills. Nudo si trovava in America e precisamente in California, per delle faccende lavorative. Stando a quanto riferito da alcuni siti, l’attore è stato ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center. A quanto pare, Nudo avrebbe avuto dei problemi al cuore. Non abbiamo altre informazioni in merito, vi terremo aggiornati sulla vicenda.