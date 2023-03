Star Wars, il futuro è incerto: annullati due film in produzione

I lavori di Kevin Feige e Patty Jenkins sono stati messi da parte. All’orizzonte ora resta un progetto di Taika Waititi, mentre la LucasFilm si sta dedicando solo a serie tv

L’ultimo film dell’universo di “Star Wars” risale a quattro anni fa, “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, ultimo capitolo della trilogia sequel. Mentre sul piccolo schermo continuano ad arrivare serie del franchise, di nuovi film non se ne vedono all’orizzonte. Da tempo erano stati annunciati progetti per due nuovi lungometraggi, del produttore Kevin Feige (capo della Marvel) e della regista e produttrice Patty Jenkins (“Wonder Woman”), già in fase di sviluppo. Ma come scrive Variety è arrivato per loro il semaforo rosso e non vedranno più la luce. La bibbia dello spettacolo americano sottolinea anche che per ora Lucasfilm, casa produttrice della saga, ha come priorità i progetti televisivi.

I film annullati

Nessun via libera quindi per il film diretto da Patty Jenkins, dopo che nel 2020 la Disney aveva annunciato il suo ingaggio per dirigere “Rogue Squadron”, del franchise di Star Wars. La pellicola, la cui uscita era inizialmente prevista per il 25 dicembre 2023, avrebbe fatto di lei la prima regista donna a dirigere un film della saga. Poi successivamente erano stati annunciati dei ritardi e secondo Variety il film non è più in produzione.

Stesso destino per la pellicola che sarebbe stata prodotta da Kevin Feige. Nel 2019 era emerso che il produttore, presidente della Marvel Studio, stava lavorando a un progetto “fantascientifico” con Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm. Ma a quanto pare sembra che ora sia stato messo da parte. Ora i due sono impegnati con un nuovo film Avengers con possibile uscita nel 2026. Intanto si sono state perse le tracce anche del progetto annunciato nel 2017 di una nuova trilogia creata e diretta da Rian Johnson, già dietro alla macchina da presa di “Star Wars: Gli ultimi Jedi”. Al momento il regista è però molto impegnato con la saga mystery di “Knives Out” e con la serie “Poker Face”.

Cosa rimane all’orizzonte

Altri film del franchise di Star Wars rimangono ancora in lavorazione. Tra questo c’è da segnalare quello che sarà diretto da Taika Waititi, annunciato in occasione delle celebrazioni del May the Fourth 2020. Il regista ha già frequentato la galassia lontana lontana dato che è stato dietro la macchina da presa di episodi di “The Mandalorian”. Per Variety, un altro lungometraggio che rimane ancora in corsa è quello affidato alla documentarista Sharmeen Obaid-Chinoy, già regista di due episodi di “Ms. Marvel”, e scritto da Damon Lindelof (“Watchmen”, “Lost”) e Justin Britt-Gibson (“Counterpart”). Secondo quanto riportato dal sito, i piani dello studio potrebbero essere svelati alla convention Star Wars Celebration Europe, prevista ad aprile.