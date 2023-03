GENTE PER IL SECONDO ANNO È MEDIA PARTNER DEL FESTIVAL SGUARDI ALTROVE, L’ARTE DI RACCONTARE IL CINEMA AL FEMMINILE

Uno spazio alla Cineteca Arlecchino per raccogliere le interviste con i protagonisti, pubblicate su IG e sul prossimo numero in edicola per un impegno comune verso le scelte etiche, consapevoli e verso la parità

Milano, 9 marzo 2023. Gente torna per il secondo anno a sostenere il festival Sguardi Altrove, unendo la passione che ha da sempre nel raccontare l’Italia attraverso la cultura cinematografica con una manifestazione prestigiosa, giunta alla 30ma edizione, e dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile

Sguardi Altrove 2023 si tiene a Milano, dal 10 al 18 Marzo e prevede un fitto calendario di incontri, Masterclass, performance e proiezioni, con oltre 70 titoli, suddivisi in 9 sezioni di cui tre competitive, due internazionali: Nuovi Sguardi e Sguardi (S)confinati dedicati rispettivamente ai lungometraggi e cortometraggi e una, #Frameitalia, dedicata al cinema italiano indipendente.

Tema portante dell’edizione 2023 è “sostenibilità ambientale, diritti umani, inclusione e diversity” , valori che Gente, settimanale di Hearst diretto da Umberto Brindani sente di sposare perfettamente. La sostenibilità nel promuovere sensibilità e stili di vita rispettosi del pianeta e della società è infatti centrale in tutti i brand del Gruppo e viene costantemente promossa da Gente attraverso i suoi contenuti

Nel ruolo di Media Partner la redazione di Gente segue il festival con articoli a partire dal numero in edicola il 3 marzo e per le altre due settimane successive. Sul primo numero dedicato al festival, abbiamo trovato l’intervista all’attrice e regista Donatella Finocchiaro, madrina di questa edizione. Sul secondo Lina Sastri, che riceve il premio alla carriera.

Tra le altre donne del festival di quest’anno anche Isabella Ragonese che debutta alla regia con il documentario Rosa: il canto delle sirene, Jasmine Trinca debutto alla regia con il film Marcel! Ed Esmeralda Calabria, celebre montatrice di tantissimi film italiani di successo, Michela Andreozzi, attrice comica e regista che presenta il nuovo film, Una gran voglia di vivere.

Le protagoniste della manifestazione comporranno una video gallery sul canale IG del brand con una serie di interviste esclusive a cura della giornalista della testata Sara Recordati raccolte nella postazione appositamente allestita al Cinema Arlecchino.

A tutti i partecipanti al festival Gente regalerà inoltre un abbonamento digitale per 3 mesi, grazie a un QR code posizionato all’ingresso della sala proiezioni del Cinema Arlecchino.