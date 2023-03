Il brano, di cui non si conosce ancora il titolo, dovrebbe uscire il 14 aprile

Blanco duetta con Mina dopo la bufera di Sanremo 2023 e si prende così una grande rivincita dopo le polemiche per la performance sul palco per cui è indagato. Una collaborazione anticipata dal quotidiano “Il Messaggero” che lancia anche una data: il singolo, di cui non si conosce il titolo, uscirà il 14 aprile. Una collaborazione pensata nel 2022, quando il figlio dell’artista, Massimiliano Pani, disse pubblicamente che la mamma aveva visto il Festival e aveva apprezzato “Brividi”, la canzone vincitrice di Mahmood e, appunto, Blanco.

A fare da tramite tra i due artisti sarebbe stato Massimiliano Pani, figlio della cantante e suo produttore: “Segue tutto con attenzione. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta tanto anche a me”, aveva detto.

Così Blanco si sarebbe fatto avanti. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, il singolo sarebbe ancora in fase di produzione tra Lugano, dove vive e lavora Mina, e Milano, nello studio di Michelangelo, produttore di Blanco e anche co-autore del pezzo con il cantante.

Mina, che ha di recente rilanciato vinili e nastri, ha sempre amato collaborare con i giovani e con tantissimi artisti “alternativi” come Manuel Agnelli, Max Casacci e Boosta dei Subsonica, Casino Royale, Piero Pelù e Mondo Marcio. Adesso tocca a Blanco.