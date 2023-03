Bebe Vio si sposa? Nozze in vista con Gianmarco Viscio

La fiorettista paralimpica non conferma o smentisce la storia d’amore ma gli amici spifferano la confidenza sulle nozze

Bebe Vio all’altare con lo sportivo Gianmarco Viscio. Secondo indiscrezioni lanciate dal settimanale “Chi” la fiorettista paralimpica avrebbe deciso di sposarsi presto. La confessione agli amici più cari parla di nozze imminenti e da favola con il giocatore di calcio a 8 con cui è stata paparazzata qualche mese fa durante un aperitivo romano molto intimo.

Bebe Vio, oro ai Giochi di Rio e di Tokyo, sarebbe vicina alle nozze con il fidanzato Gianmarco Viscio, sportivo 30enne che fino all’anno scorso militava nella Serie B di calcio a 8 dove gioca anche Francesco Totti. La coppia non ha confermato o smentito la notizia dei fiori d’arancio, ma la fiorettista è molto riservata sulla sua vita privata (solo lo scorso anno ha pubblicato le foto della sua festa di compleanno) e non ha mai ufficializzato sui social la sua storia d’amore.

Paparazzati a settembre

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati fotografati per la prima volta lo scorso settembre durante un aperitivo molto intimo. Tra i due sportivi è scattato un bacio e i paparazzi hanno immortalato tenerezze e sguardi complici. Anche allora la fiorettista, sempre ironica e simpatica, non ha commentato lasciando che il pettegolezzo girasse senza né confermare né smentire la storia d’amore. Anche del fidanzato Gianmarco Viscio si sa poco se non che militava nella serie B di calcio a 8. Entrambi riservatissimi non sono mai usciti allo scoperto e non hanno pubblicato sui social dettagli della loro unione. Ora secondo il settimanale “Chi” sono in programma nozze da favola, lo avrebbe confidato la Vio agli amici.

Sulla scia dei genitori

Bebe Vio potrebbe aver scelto di seguire l’esempio dei genitori, innamorati da 31 anni e con tre matrimoni insieme alle spalle. Lo scorso settembre la fiorettista paralimpica scriveva un dolcissimo post rivolto a mamma e papà in occasione del loro anniversario: “31 anni di voi… grazie per renderci parte di questa nostra bellissima favola. Foto 1: il vostro terzo matrimonio per i 30 anni tutti insieme alle Maldive. Foto 2: il vostro secondo matrimonio, in Italia. Foto 3: il vostro primo matrimonio dopo una settimana che vi conoscevate, in Scozia”.