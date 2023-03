Ambra Angiolini innamorata, ecco chi è il nuovo compagno

L’attrice paparazzata a Roma tra baci e coccole con Andrea Bosca, conosciuto sul set di una fiction a Stromboli

Ambra Angiolini è innamorata. Il settimanale Diva e Donna l’ha beccata a Roma mentre scambia coccole e baci con l’attore Andrea Bosca. Pare che i due si siano conosciuti sul set di una fiction a Stromboli la scorsa estate e da allora non si siano più lasciati. La passione è alle stelle e, mentre si salutano alla stazione, sembrano non volersi lasciarsi mai.

Ambra Angiolini vive a Milano, Andrea Bosca a Roma. Il loro è un amore a distanza e ogni volta salutarsi è difficile. Diva e Donna ha paparazzato la coppia di attori alla stazione, mentre siedono al tavolino di un bar prima dei saluti. Lei è comoda e sportiva in jeans e felpa e carica di bagagli. Lui le carezza il viso dolcemente, si guardano intensamente negli occhi e poi si scambiano un bacio appassionato.

Sul set a Stromboli

Pare che tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca la scintilla sia scoccata in estate durante le riprese di una fiction girata a Stromboli della quale sono entrambi protagonisti. Proprio lì l’attrice ha sfoggiato i primi bikini di stagione, posando in spiaggia come una sirena. Il set in cui erano impegnati è diventato tristemente famoso per l’incendio che ha causato: un vero disastro ambientale che ha provocato danni incalcolabili. Dopo l’alluvione di agosto, dovuta in parte proprio alle conseguenze del rogo, Ambra è di nuovo tornata sull’isola per aiutare gli abitanti a spalare il fango.

La foto insieme

Ambra Angiolini e Andrea Bosca non sono usciti allo scoperto come coppia, e per ora preferiscono tutelare la privacy e mantenere un profilo basso. Curiosando tra i post social dell’attrice però non sfugge uno scatto pubblicato a marzo, nel quale posa in barca insieme ad Andrea e, tra loro, Tosca Insolia. “I miei colleghi sono bellissimi”, scriveva Ambra in quell’occasione e chissà che la scintilla non fosse già scoccata.

Chi è Andrea Bosca

Andrea Bosca è un attore e regista nato a Canelli, in Piemonte, nel 1980. Al cinema ha partecipato a tanti film di successo, da “Si può fare” (con Claudio Bisio) a “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek. In tv ha fatto parte del cast di molte fiction amatissime come “Màkari”, “Made in Italy” e “I Medici”. Insieme ad altri artisti italiani ha fondato nel 2017 la ONLUS #EVERYCHILDISMYCHILD che si occupa di garantire futuro e istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia. In passato ha avuto una relazione sentimentale con la collega Valeria Bilello.

Gli amori di Ambra Angiolini

Per Ambra Angiolini sembra essere tornato il tempo dei sorrisi. La fine della storia con Massimiliano Allegri le aveva lasciato in bocca il retrogusto amaro della delusione. Sebbene non si sia mai esposta, alcune frecciate lanciate nel tempo hanno fatto capire che non le è restato un buon ricordo. Lo stesso non si può dire della storia con Francesco Renga, con cui è stata sposata e da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo. L’amore è finito ed entrambi hanno voltato pagina, ma hanno mantenuto un bellissimo rapporto e non è raro vederli insieme. L’attrice qualche mese fa era stata avvistata nella notte romana in compagnia di Francesco Scianna: si è parlato di un flirt, ma il gossip si è presto raffreddato. Con Andrea Bosca i baci sono inequivocabili e per lei pare essere iniziata una nuova stagione del cuore.