Un’ora sola vi vorrei, Booster Edition su Rai 2

Il meglio del “one man show” di Enrico Brignano

Secondo e ultimo appuntamento con Enrico Brignano e “Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition”.



Mercoledì 9 marzo, alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda la seconda puntata antologica con alcuni dei momenti più divertenti delle quattro stagioni di “Un’ora sola vi vorrei” e alcuni degli ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano.



Un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Come da format, la durata dello show sarà sempre di 60 minuti: un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume per ridere e riflettere insieme.



Oltre ai compagni di avventura storici, ci saranno i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli. E Flora Canto per il siparietto finale di “casa Brignano”. Un’ulteriore dose di risate e leggerezza in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno.