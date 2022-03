Ted Lasso 3, iniziate le riprese e annunciata una partnership con Nike

La notizia è stata data dall’account Twitter di Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Ted Lasso, la serie con protagonista Jason Sudeikis nei panni dell’allenatore di calcio. L’annuncio è arrivato dall’account Twitter di Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ha rilanciato anche un tweet della Nike.

Al via la produzione dei nuovi episodi di Ted Lasso. Poche ore fa Apple TV ha aggiornato il pubblico in merito allo status dei lavori rivelando l’inizio delle riprese e quella che sembrerebbe essere una partnership con Nike, nonostante ancora non ne siano stati rivelati i dettagli.

Il messaggio ha immediatamente suscitato grande entusiasmo nel pubblico tanto da contare al momento oltre 4.900 like e più di 400 retweet.

Non resta che attendere per poter conoscere tutti i dettagli a riguardo.

Le prime due stagioni di Ted Lasso hanno riscosso consensi straordinari da parte di pubblico e critica conquistando anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi quello come Best Actor – Television Series Musical or Comedy ottenuto da Jason Sudeikis ai Golden Globe Awards del 2021 e di quest’anno.

Inoltre, alla recente ventottesima edizione dei Screen Actors Guild Awards Ted Lasso ha trionfato nelle categorie Miglior cast in una serie commedia e Miglior attore in una serie commedia per la performance di Jason Sudeikis.