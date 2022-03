Jessica rompe con Barù e si consola baciando… Delia

Durante l’ultimo aperitivo nella Casa i vip si scatenano a ritmo di musica e l’atmosfera di festa… prende il sopravvento

Mentre si avvicina la finale del “Grande Fratello vip 6” le donne decidono di dare il via alle danze in veranda divertendosi insieme tra balli, canti e allegria.

Jessica, Delia, Sophie e Lulù iniziano a scatenarsi a suon di musica rendendo anche questo ultimo aperitivo un ricordo piacevole per quando, tra qualche giorno, i vip non dovranno più vivere tra le pareti della stessa Casa. L’atmosfera si scalda e in pista scatta un bacio inaspettato e scherzoso tra Delia e Jessica.

Delia aveva avvisato tutti: “Barù, se non baci Jessica stasera, allora la bacio io!” aveva dichiarato solo poco prima. Detto fatto! Dal momento che il VIP non si unisce ai festeggiamenti e resta in piscina a osservarle danzare, Delia mantiene la promessa e tra un ballo e l’altro cerca di strappare un bacio alla principessa che simpaticamente sta al gioco.



Intanto tra capanne, discussioni e strategie Jessica e Barù vivono la loro relazione all’insegna di una lunga serie di alti e di bassi. Il loro rapporto è il rompicapo più grande di questa edizione del reality. Lui ha discusso con Jessica a causa delle accuse di strategia della principessa e, pur avendo deciso di metterci una pietra sopra, tra loro la tensione è ancora alle stelle.