“Grande Fratello Vip”, Biagio D’Anelli scaricato da Miriana Trevisan: “Neanche una telefonata”

L’opinionista televisivo racconta cosa è successo quando la showgirl è uscita dalla Casa. L’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli potrebbe essere già finito.

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” la showgirl è stata eliminata al televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassié. Una volta entrata in studio ha potuto, però, riabbracciare il suo fidanzato, conosciuto proprio all’interno della Casa. Ma, spenti i riflettori, i due non si sono né visti né sentiti.

A raccontare cosa è successo è l’opinionista televisivo, ospite a “Pomeriggio Cinque”: “Dopo la puntata sono andato nel container a salutarla, lei ha avuto un problema con il pin del suo cellulare e quindi mi ha detto ‘Lascia il tuo numero al mio agente, che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà, ma non ho ricevuto chiamata”.

D’Anelli si è detto molto dispiaciuto, ma ha provato a giustificare l’amata: “Probabilmente sta passando il tempo con suo figlio che non vedeva da mesi”. “Miriana cara, amore. Sono felicissimo se ti stai godendo tuo figlio, fai benissimo. Un ‘ciao’ però me lo aspettavo”.

Se da una parte c’è chi non riesce a spiegarsi il comportamento di Miriana, che si diceva innamorata, dall’altra in molti accusano Biagio di essere sempre stato falso all’interno del “Grande Fratello Vip” e di non aver mai amato la showgirl. Proprio per questo, venuta a conoscenza di alcuni fatti che riguarderebbero D’Anelli, la Trevisan avrebbe deciso di non avere più niente a che fare con lui. Anche sui social, l’ex inquilina della Casa non ha fatto alcun accenno alla sua relazione.