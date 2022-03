Gli anelli di Bélen Rodriguez confermano il ritorno di Stefano De Martino

Non che ci fosse bisogno di ulteriori indizi, ma le ultime storie Instagram della showgirl argentina sembrerebbero parlare molto chiaro sul ritorno dell’amore con il padre di Santiago

I giornali di gossip ne parlano ormai da mesi: Stefano De Martino e Bélen Rodriguez di nuovo insieme. Paparazzati per le vie di Milano mano nella mano e dolcemente abbracciati, i due non hanno mai confermato ufficialmente le voci. Ma ormai gli indizi si sprecano. E dopo che nel weekend i follower di Stefano De Martino hanno capito dalla sua foto scattata sulla neve della Val d’Aosta che il ballerino e volto tv aveva raggiunto la sua bella in quel di Courmayeur (dove Bélen stava girando una campagna moda insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias), ora una nuova conferma. Sempre via social.



Bélen Rodriguez ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di tenerissimi video con Luna Marì, la bambina nata la scorsa estate dalla relazione con Antonino Spinalbese. Impossibile non notare sulla mano di Bélen due anelli rivelatori: la fede e l’anello che l’ex marito De Martino le aveva donato ai tempi della loro storia d’amore.

Secondo i follower Bélen Rodriguez non è mai stata così radiosa e sorridente. E il merito, ancora una volta, sarebbe del papà di Santiago, il suo grande amore.



vanityfair.it