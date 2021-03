Italia 1, stasera appuntamento con “Le Iene”

Stasera, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band.

A poche ore dalla vittoria della 71ª edizione del Festival di Sanremo, aprono lo show i Måneskin, il gruppo italiano più rock della scena musicale, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, che si esibirà live con il brano “Zitti e buoni”. La canzone vincitrice ha già raggiunto, in una manciata di giorni, numeri strabilianti ed è prima in tutte le classifiche digitali con ben 1.300.000 stream solo su Spotify. Già protagonisti di un’intervista a quattro – che domani torna in onda con contenuti inediti – i giovanissimi non si sono risparmiati dal rispondere alla consueta raffica di domande.

La prima vittima degli scherzi della serata è Ghemon, altro protagonista dell’appena terminato Festival della canzone: il cantante resta basito quando scopre che la sua fidanzata Giulia, complice di Nicolò De Devitiis, ha venduto 10 paia di sneakers che lui colleziona e a cui tiene tantissimo, per racimolare dei soldi per un intervento di chirurgia estetica.