Eminem, una canzone contro i nemici di TikTok che vogliono “cancellarlo”

Eminem ha rilasciato un nuovo singolo, per rispondere a una campagna nata su TikTok contro di lui, con l’obiettivo di “cancellarlo”.

Il brano, “Tone Deaf,” ha anche un video animato, ed è la risposta a una campagna online durissima contro Eminam, che in una canzone di dieci anni fa, cantata con Rihanna, “Love the Way You Lie,” prenderebbe alla leggera il tema della violenza domestica.Il testo della canzone sembra fatto apposta: “I can’t understand a word you say (I’m tone-deaf)/ I think this way I prefer to stay (I’m tone-deaf)/ I won’t stop even when my hair turns grey (I’m tone-deaf)/ ‘Cause they won’t stop until they cancel me.” (Non capisco una parola che dici (non ho orecchio), credo che questa volta preferisca restare (non ho orecchio), perché non si fermeranno finché non mi avranno cancellato).