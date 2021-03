Dall’altruista alla solitaria, i primi naufraghi dell’Isola dei Famosi si raccontano

I naufraghi sono pronti per partire per l'”Isola dei Famosi”. In Honduras dovranno fare i conti con la fame, i mosquitos ma soprattutto con i compagni di viaggio. Lo youtuber Awed sarà un compagnone: sa fare gruppo ed è altruista. Diverso l’atteggiamento di Drusilla Gucci, che ama la solitudine e la lettura. Bisogna fare attenzione alla “pantera” Vera Gemma che sarà brutalmente onesta e facile all’ira.

Da Elisa Isoardi a Roberto Ciufoli, l’Honduras accoglierà molte personalità diverse. I primi a raccontarsi sono lo youtuber Awed (al secolo Simone Paciello), l’attrice Vera Gemma e Drusilla Gucci, erede della celebre maison.

Awed si definisce altruista, capace di fare gruppo, con la battuta sempre pronta e creativo. Sul’isola dovrà tenere a bada soprattutto l’ipocondria e l’ansia. Vera Gemma invece dice di essere diretta e onesta, ma anche molto irascibile. Si sente sexy e tra le sue carte da giocare ci sono anche il fatto di essere un’attrice e un’amante del circo.

Più riservata e introversa Drusilla Gucci. L’erede di casa Gucci ama la solitudine, la lettura e tra le sue passioni anche la botanica. Di certo, però, gli altri naufraghi dovranno stare attenti anche a lei: è impulsiva e sa essere sarcastica quando necessario.

Tgcom24