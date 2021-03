Can Yaman e Leotta, che fine hanno fatto? La storia non decolla, il gossip

Gossip e retroscena: sui social innamoratissimi, nella vita reale chissà…

Dopo giorni di gossip tambureggiante su Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia, o presunta tale (come sostiene qualcuno), è uscita dal radar del chiacchiericcio rosa. Eh sì che sono passate solo tre settimane da quando la star turca e la conduttrice di Dazn festeggiavano insieme San Valentino, con tanto di foto romanticissima sui social (foto che si è poi scoperto essere stata fatta da una troupe di fotografi professionisti).

Fatto sta che negli ultimi giorni la love story si è un po’ raffreddata a livello mediatico. Can e Diletta non hanno più spinto l’acceleratore su Instagram (il divo, durante la serata di sabato, si è soltanto limitato a riprendere Diletta mentre era impegnata in tv durante la diretta del match di Serie A Juventus – Lazio). E gli scatti insieme? Quelli di vita quotidiana realmente vissuta? Al momento quelli tardano ad arrivare.

Nel frattempo si parla persino di nozze. Sì, esatto: la cronaca rosa ha pure ricamato su un eventuale matrimonio imminente tra le due celebrità. Anche qui la questione ha fatto storcere il naso a molti. C’è chi, come il paparazzo Paolone, scommette che, se dovessero uscire delle foto in cui Diletta e Can si provano degli abiti nuziali, si tratterebbe di una messa in scena per continuare ad alimentare la storia tutta media e riflettori. C’è anche chi scommette che sia sbocciato per davvero l’amore. Chissà…

Quel che è certo è che al momento, da quanto fatto trapelare dai diretti interessati, la relazione appare assai social e poco concreta. Che i due vogliano riservarsi di mantenere assoluto riserbo sugli attimi che trascorrono insieme? Può darsi. Può anche darsi però, come sostengono i più scettici, che di tempo assieme il turco e la siciliana ne passino ben poco. O non ne passino per niente.

Non resta che attendere che il tempo faccia il suo corso. Come al solito farà da giudice, dando una sentenza insindacabile. Intanto le appassionatissime fan del divo non si danno pace: Can, perché ti sei infilato in una simile situazione? Questa la domanda più gettonata.





V. M, Gossipetv.com