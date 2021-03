Achille Lauro, il mistero: “Il mio ultimo disco in uscita ad aprile”

“Per chi ha scelto di essere e di goderne / Per chi se ne frega / Per chi ha conosciuto la fine / e della fine ha fatto il suo nuovo inizio / Per tutti gli incompresi / come lo siamo noi”. Con questi versi Achille Lauro, attraverso i suoi social, annuncia a sorpresa l’uscita del suo nuovo album, dal titolo molto esplicativo: Lauro.

“Il mio ultimo disco. Dal 16 aprile ovunque”, scrive l’artista specificando che è effettuare il pre-ordine già da adesso. Ma la parola “ultimo” ha gettato nel panico i suoi fan (un milione e mezzo i follower solo su Instagram): sono centinaia i post che chiedono spiegazioni, ma per ora da Achille Lauro non è arrivata nessuna risposta.

Quello che al momento si conosce è (forse) la copertina, che raffigura il gioco dell’impiccato e (di nuovo forse) uno dei brani, visto che il musicista ieri è intervenuto a ‘Domenica In’ dove ha presentato un quadro inedito e un nuvo brano: Marilù.

Lauro sarebbe quindi il sesto album in studio di brani originali: il primo, Achille Idol immortale risale al 2014.

Achille Lauro, ospite fisso della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ha messo in scena cinque “quadri” nelle cinque serate in cui ha mostrato tutte le sue qualità da performer sul palco del teatro Ariston. È stato, tra le altre cose, artefice di due picchi di oltre cinquemila tweet in un minuto nella quarta serata (il primo al momento del bacio con il chitarrista Boss Doms, il secondo al termine della sua esibizione).

Repubblica.it