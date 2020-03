Chiara Ferragni piange la morte della nonna, che non avrà il funerale a causa del Coronavirus. Appello a tutti gli italiani: ‘Non uscite di casa, situazione gravissima’

L’influencer con le lacrime agli occhi ha parlato a tutti via Instagram

Si è detta addolorata per la morte di nonna Maria e per sua mamma

La donna non potrà neanche avere la tradizionale cerimonia funebre a causa del Coronavirus

Chiara Ferragni ha il cuore a pezzi. E’ morta sua nonna, Maria. L’influencer, originaria di Cremona, che si trova in una delle zone più colpite dal Coronavirus, ha annunciato sul social la triste notizia e poi ha fatto un appello molto sentito affinché tutti stiano a casa in questa situazione di emergenza. Stanno infatti morendo centinaia e centinaia di italiani come mosche a causa della pandemia arrivata dalla Cina. “Ciao ragazzi, ieri notte mia nonna ci ha lasciati. Era ricoverata da circa tre settimane. Non aveva il Coronavirus, però è stato un dolore inimmaginabile. Tutto questo sta succedendo in un periodo molto complicato per il Paese”, ha spiegato su Instagram.

Il suo dolore è acuito dal fatto che nonna Maria non potrà avere una funerale tradizionale a causa proprio dell’emergenza Coronavirus (sono state infatti vietate cerimonie civili e religiose in tutto il Paese). “Quello che mi spezza il cuore è pensare a mia madre in questo momento. Ha perso sua mamma e data la situazione non ci potrà neanche essere la cerimonia funebre”, ha aggiunto in un altro post.

