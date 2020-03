Ballando con le Stelle: Alessandra Tripoli fuori dal cast per colpa del Coronavirus

Brutte notizie per i fan di Ballando con le Stelle. Alessandra Tripoli non prenderà parte alla prossima edizione del varietà di Milly Carlucci. Lo rivela in esclusiva TPI, la cui responsabile di cronaca e spettacoli è Selvaggia Lucarelli, giurata dello show del sabato sera. Alessandra, presente nel programma dal 2014, non potrà partecipare per via dell’emergenza Coronavirus. La maestra di danza è recentemente tornata da Hong Kong (dove vive col marito) e, seguendo le nuove direttive (adoperate anche dai programmi televisivi della Rai), la 32enne – per ragioni precauzionali – non potrà svolgere le prove della trasmissione. Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato la notizia.

Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso, pure lui ballerino affermato, si sono trasferiti ad Hong Kong qualche anno fa per avere maggiori opportunità lavorative. “Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli. Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”, aveva spiegato qualche anno fa la ballerina di Ballando con le Stelle.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe partire – salvo imprevisti dell’ultima ora – sabato 28 marzo. Fino ad oggi sono stati confermati nel cast di concorrenti: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Daniele Scardina, Antonio Maria Catalani. Oltre ad Alessandra Tripoli tra gli insegnanti non ci sarà Samanta Togni. Presente fin dalla prima edizione, la ballerina di Terni ha scelto di andare via per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

