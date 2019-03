Stasera torna, su Rai3, “PresaDiretta”

Stasera alle 21.45 Rai3 trasmette un nuiovo appuntamento con il programma di Riccardo Iacona “PresaDiretta” dal titolo Malati di farmaci. Un’inchiesta di PresaDiretta sul mondo dei farmaci, tra antibiotico resistenza, iperconsumismo farmaceutico e conseguenze dell’abuso.

L’Oms ha lanciato un allarme sulla diffusione dell’antibiotico resistenza nel nostro Paese. Ogni anno in Italia l’8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione ospedaliera, casi che possono essere letali nel caso in cui l’antibiotico non funzioni. Più di 10.000 morti ogni anno, le infezioni fanno più vittime degli incidenti stradali.

I batteri resistenti agli antibiotici possono essere ovunque, negli alimenti, negli ospedali, ma anche nell’ambiente, nei laghi, nei fiumi. E PresaDiretta ha fatto analizzare in esclusiva campioni di alimenti per cercare la presenza di batteri antibiotico resistenti.

PresaDiretta poi, è andata in Svezia, il paese che consuma meno antibiotici in Europa, a capire come si fa a tutelare la salute e usare meno antibiotici.

E poi il disordine nell’uso dei farmaci. Secondo l’OMS i farmaci veramente essenziali sono circa 430, mentre quelli commercializzati sono migliaia. Perché immettiamo sul mercato un nuovo farmaco se non è migliore del precedente? Si usano sempre in modo corretto i gastroprotettori, i farmaci per il mal di testa e per l’emicrania, quelli per il raffreddore, le statine e la vitamina D contro l’osteoporosi?

Un viaggio di PresaDiretta, con testimonianze e interviste agli esperti, tra le conseguenze dell’abuso di farmaci. E poi l’Olanda, il Paese dove si prescrivono meno farmaci di tutta Europa. Come si educa a prescrivere e a utilizzare meno medicine?

Un’intervista di Riccardo Iacona a Luca Li Bassi neo direttore generale dell’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, sulle nuove linee guida nel settore e l’importante revisione del prontuario farmaceutico. Infine un reportage impressionante dagli Stati Uniti, dove è in atto una vera e propria epidemia da oppioidi da prescrizione, antidolorifici legali, analgesici potentissimi che creano dipendenza. Presa Diretta propone in esclusiva un’intervista al Prof. Rae Brown, Presidente della Commissione sugli analgesici presso l’ente statunitense che regolamenta i farmaci. Il Prof. Brown ha denunciato che le etichette dei farmaci dichiaravano falsamente l’assenza del rischio di dipendenza. E intanto quella degli oppioidi da prescrizione è diventata un’emergenza nazionale che sta uccidendo più persone dell’Aids.