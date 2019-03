Fogli, Corona e lo scontro tra Nina Moric e Belén: «Sei l’ultima che può fare la morale»

Gli strascichi del «momento più imbarazzante» (e, decisamente, brutto) di quest’Isola dei famosi – il messaggio di Corona a Riccardo Fogli – coinvolgono anche altri personaggi. L’ex moglie dell’agente dei paparazzi, per esempio, non ha gradito la condanna della showgirl argentina, che aveva fatto sapere: «Non si gioca con la vita degli altri»

Se Mediaset prova ad arginare il «momento più imbarazzante» (e, decisamente, brutto) di quest’Isola dei famosi (e non solo), gli strascichi della gogna pubblica cui è stato sottoposto Riccardo Fogli, 71 anni, destinatario di un messaggio di Fabrizio Corona, continuano a farsi sentire sui social. E coinvolgono altri personaggi noti. Nina Moric, per esempio, non ha gradito l’opinione che Belén Rodriguez ha espresso sulla faccenda.

Breve ripasso: entrambe condividono un capitolo del passato al fianco dell’ex agente dei paparazzi.

Di Corona la modella ceca è stata, infatti, moglie, e insieme hanno un figlio, Carlos Maria, per il cui bene sono tornati a essere in buoni rapporti; la showgirl argentina, invece, ha avuto con lui una relazione durata più di un paio d’anni. Ma nell’ascoltare l’altra sera le parole dell’ex paparazzo in tv («Riccardo, siamo tutti cornuti»), Belén ha sentito il bisogno di dissociarsi – per la cronaca, non è stata l’unica: sui social sono migliaia i messaggi di disappunto, provenienti da utenti famosi e non.

«Che schifo», ha fatto sapere, «Non si gioca con la vita degli altri. La vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più un valore?». In Honduras, tra i naufraghi, c’è anche suo fratello Jeremias. Nina Moric ha voluto replicare. Con un video condiviso nelle storie di Instagram: «Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belén Rodriguez che facesse la morale per ciò che è accaduto. Ricordati quello che hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale», ha dichiarato, senza aggiungere ulteriori dettagli. Che tra le due non corra buon sangue, del resto, è cosa nota. Mancava questo capitolo.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair