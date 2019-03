Fabio Colloricchio e Francesca Beretta fidanzati? Nicole Mazzocato messa da parte…

Fabio Colloricchio ha dimenticato Nicole Mazzocato? Sembra proprio che adesso nella sua vita ci sia Francesca Beretta e l’indizio arriva sui social

La storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato è ormai finita da qualche settimana ma sembra proprio che l’ex tronista sia già riuscito a voltare pagina. Non è la prima volta che l’ex tronista viene avvicinato ad un’altra ragazza e più volte nei giorni scorsi ha dovuto smentire diversi e possibili flirt ma, questa volta, sembra che la conferma arrivi direttamente dai social e dalle immagini di un concerto a cui ha preso parte con alcuni amici, Francesca Beretta compresa. Alla fine di gennaio è arrivata la notizia della fine della relazione tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato e da qualche giorno il bel tronista è stato affiancato ad Ana Yanirisa Martinez, ex di Irama.

DALLE ACCUSA AD ANA MARTINEZ A FRANCESCA BERETTA

Lui stesso, in un’intervista al magazine di Uomini e donne, Fabio Colloricchio ha etichettato i rumors sulla presunta relazione con l’ex di Irama come una fake news e riguardo ad Ana ha rivelato: “Sia chiaro: questa ragazza non rappresenta nulla nella mia vita. Lo scriva a caratteri cubitali. Si è avvicinata a me solo per far parlare di sé. Sembrava una persona carina, perciò abbiamo scambiato due parole, l’ho invitata a casa mia, ma quando ho scoperto che aveva pubblicato sui social delle stories in mia compagnia ho capito che cercava esclusivamente visibilità“. Da qualche giorno si parla del suo avvicinamento proprio alla bella Francesca Beretta e sui social i due hanno condiviso una serie di storie ma il tronista sembra, anche in questo caso, solo amico della sua presunta nuova fiamma. Sarà davvero così? Al momento sui social, a parte le immagini che li mostrano insieme ad un concerto, non ci sono cuori o dediche che lasciano pensare ad altro, non rimane che attendere un bacio o una conferma ufficiale.

Hedda Hopper, Il Sussidiario