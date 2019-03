Dario Argento rivela: “Lavoro ad un nuovo film per Netflix o Amazon”

«Il mio nuovo film? Ci stiamo lavorando con gli sceneggiatori, manca un pò di tempo ancora ma sono contento del risultato. Sarà un film a puntate, per la televisione, composto da otto episodi in tutto». Su Rai Radio1, a “Un Giorno da Pecora”, Dario Argento ha rivelato delle novità sul suo nuovo lavoro, di cui si sa ancora pochissimo. Alla domanda di Radio1 per quale tv lo farete? Argento risponde «per Netflix o Amazon»

Quando uscirà? «Forse la fine dell’anno prossimo». Ha già in mente il titolo? «Ne abbiamo due o tre in mente, poi decideremo quale scegliere». Chi sarà il protagonista? «La protagonista sarà una donna, straniera perché la società che lo coproduce è americana, e lo gireremo in inglese». Nei suoi film fioccano gli omicidi: quanti ce ne dobbiamo aspettare in questo suo nuovo lavoro? «Una quindicina credo», ha concluso Dario Argento a Rai Radio1.

Ilmessaggero.it