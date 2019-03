Domani ci sarà l’appuntamento con le “Storie di Melaverde”, su Canale 5

Domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Raspelli sarà all’azienda agricola Quattro Portoni dei fratelli Bruno ed Alfio Gritti e partirà dall’allevamento delle bufale, per poi spostarsi nel caseificio aziendale per seguire la lavorazione di alcuni formaggi particolari proprio perché realizzati con latte di bufala. Un “Blu” ad esempio, un formaggio a pasta filata stagionata, e tanti altri. Raspelli racconterà, in questo nuovo viaggio nella cultura enogastronomia, la felice novità introdotta dall’azienda agricola che ha scelto di allevare bufale da latte in provincia di Bergamo, a Cologno al Serio.