Sanremo 2023, Marco Mengoni guida la classifica generale | Festa con Albano, Ranieri e Morandi

Seconda serata con la co-conduttrice Francesca Fagnani. Il trio Morandi, Ranieri e Al Bano fa ballare l’Ariston. Tra gli ospiti i Black Eyed Peas

Seconda serata del Festival di Sanremo 2023 con gli altri 14 Big in gara presentati anche dalla co-conduttrice Francesca Fagnani, che regala un monologo sui detenuti dei carceri minorili.

Morandi, Ranieri e Al Bano, per la prima volta insieme sul palco, offrono un pezzo di storia della musica italiana cantando i loro successi. Drusilla Foer accompagna l’attivista Pegah per un messaggio di pace. Fedez canta un irriverente e appuntito freestyle dalla “Costa Smeralda”. Tra gli ospiti i Black Eyed Peas e il comico Angelo Duro. Dopo le due serate, la classifica generale vede in testa Marco Mengoni seguito da Colapesce Dimartino, Madame, Tananai ed Elodie.

La partenza della seconda serata è affidata alla verve di Gianni Morandi che ritorna su quanto accaduto la sera precedente presentandosi con la scopa che aveva usato per pulire il palco dopo l’esibizione di Blanco. Il cantante regala una breve esibizione di “Grazie dei fiori”, che è stato il brano vincitore del primo Festival di Sanremo.

carceri minorili per raccontare l’importanza della funzione rieducativa degli istituti penitenziari. Fedez si esibisce dalla Costa Smeralda prima con un freestyle irriverente e poi con il brano “Problemi con tutti”. Si prosegue la gara con Madame e la sua “Il bene nel male”, Levante con “Vivo”, Tananai con “Tango”. Poi è la volta di Rosa Chemical che dopo la sua “Made in Italy” dice: “Voglio dedicare questa canzone a chi nella vita si è sentito almeno una volta sbagliato e invece era solo diverso”. Si conclude con LDA e “Se poi domani” e Paola & Chiara con “Furore”. In coda il comico Angelo Duro.

Le classifiche

Dopo il recap delle 14 canzoni di questa sera arriva la classifica parziale. Dal fondo a salire Sethu, Shari, Will, LDA, Modà, Articolo 31, Levante, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza, Tananai, Madame, Colapesce Dimartino. Segue la classifica generale, dal basso Sethu, Shari, Anna Oxa, Will, LDA, Olly, gINAMARIA, Modà, Ariete, Gianluca Grignani, Articolo 31, Mr. Rain, Levante, Cugini di Campagna, Paola & Chiara, Colla Zio, Mara Sattei, Leo Gassmann, Ultimo, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza, Coma_Cose, Elodie, Tananai, Madame, Colapesce Dimartino, Marco Mengoni.