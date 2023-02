Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio? Vanno a cena insieme

L’agente dell’ex ciclista spiega: nessun litigio e nessun tradimento, è stata solo una discussione

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme? Da qualche giorno la domanda dei follower si fa insistente ma i diretti interessati postano una Storia insieme a cena. A chiarire cosa è successo tra i due fidanzati ci pensa l’agente dell’ex ciclista che al “Corriere della Sera” spiega: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti”. Dunque, il matrimonio ci sarà e non c’è stato alcun allontanamento: “Nessun litigio e nessun tradimento che ha portato la Rodriguez a cacciarlo” aggiunge.

Insieme a cena fuori

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno commentato i rumor che li volevano separati, hanno atteso qualche giorno e ora finalmente sono tornati allo scoperto insieme. A cena con amici filmano la tavola. Lei riprende lui, anche l’amica li inquadra l’uno di fronte all’altra. Non ci sono siparietti intimi o momenti di passione, ma è chiaro che l’intesa quella sì c’è. E’ una “normale” serata mondana per la coppia tra eventi e incontri. Poi tutti a casa, lasciandosi alle spalle discussioni e pettegolezzi.

Solo una discussione?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si amano come prima e non c’è l’ombra di un tradimento dietro i pettegolezzi che li volevano separati a un passo dalle nozze. L’agente dell’ex ciclista in poche dichiarazioni al “Corriere della Sera” spiega l’accaduto: “Sono umani e hanno avuto una discussione come capita a tutti”. Ecco cosa è stato spifferato allora sul web, solo un acceso confronto tra i due, ma niente che faccia pensare a un allontanamento dal nido che hanno costruito insieme. “Nessun tradimento che ha portato la Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui è proprio a casa. A casa loro”.

Via l’anello di fidanzamento

Tra i motivi che avevano fatto sospettare una crisi profonda tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’era il fatto che nelle ultime Storie lei apparisse senza l’anello di fidanzamento al dito. Anche in questo caso è l’agente di Moser a ridimensionare l’indizio: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”. E pure l’uscita da single di Ignazio Moser non è dovuta a un addio, ma solo a una serata tra amici (l’ex ciclista era stato fotografato con Fred De Palma, Lazza e Andrea Damante).

Le nozze ci saranno

Sono dunque confermate le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo cinque anni d’amore. Lui le aveva fatto una romantica proposta lo scorso novembre. L’ex gieffino si era inginocchiato davanti a lei durante una vacanza tra i monti e le aveva regalato l’anello. “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita. Per sempre nel mio cuore, senza tempo” recita il post che mostra la consegna del brillocco.