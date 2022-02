Lady Gaga, Jared Leto e Bradley Cooper, gli snobbati vip agli Oscar 2022

Se le nomination agli Academy di Sorrentino e Kristen Stewart ci hanno riempito il cuore di gioia, le assenze di alcuni grandi nomi del mondo del cinema e della musica ci hanno lasciato con l’amaro in bocca

Le nomination agli Oscar 2022 sono state finalmente annunciate e per quanto la nostra gioia sia ancora incontenibile per la presenza di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino nella cinquina dei film candidati nella categoria Miglior Film Straniero (così come per la presenza di Kristen Stewart nell’elenco delle Migliori Attrici Protagoniste grazie a Spencer), non possiamo non pensare a tutti coloro che sono stati snobbati dalla giuria che ha votato agli Academy Awards.



Se Beyoncé è ancora in lizza per la migliore canzone originale con il brano “Be Alive”contenuto nella colonna sonora di King Richard, ecco che “Guns Go Bang” (presente nella pellicola The Harder They Fall) del marito Jay-Z non c’è più, esattamente come Jennifer Hudson, il cui lavoro come cantante e attrice fatto in Respect non verrà premiato nel corso della prossima notte degli Oscar. Lo stesso si può dire di Ariana Grande, la cui interpretazione del brano “Just look up” (colonna sonora di Don’t look up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) sembrava abbastanza scontato che avrebbe portato alla cantante la sua prima nomination all’Oscar che però, purtroppo, non è arrivata.



Un destino questo che toccherà anche a Lady Gaga e Jared Leto, incredibilmente snobbati alle candidature degli Academy nonostante le loro interpretazioni rispettivamente di Patrizia Reggiani e Paolo Gucci nel chiacchieratissimo in House of Gucci di Ridley Scott. Assenze queste che non sono state accettate di buon grado dai fan di entrambi gli artisti.

Un sorte quella della protagonista di A star is born che è toccata anche all’amico Bradley Cooper, ingiustamente ignorato sia per il personaggio che interpreta in Licorice Pizza che per il ruolo in La fiera delle illusioni – Nightmare alley, così come a Ben Affleck, la cui interpretazione in Il bar delle grandi speranze – The Tender Bar meritava una menzione per la categoria Miglior Attore Non Protagonista.

Ad essere snobbate alle candidature per gli Oscar 2022 però non sono state solo le grandi star di Hollywood ma anche alcuni registi (uno su tutti Denis Villeneuve con Dune) e film che, in questi mesi, ci hanno fatto sognare. Nonostante i successi ottenuti al botteghino Spider-Man: No Way Home (il film con Zendaya e Tom Holland, il cui nome continua ad essere inserito nella lista dei “papabili” presentatori degli Academy Awards 2022) non è stato inserito nella lista dei migliori film dell’anno vedendosi rifilare una nomination per i Migliori Effetti Visivi.



