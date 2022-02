Jennifer Lopez e Ben Affleck alla prima di Marry Me

La regina del pop latino ruba l’attenzione dei fotografi alla première del suo ultimo film a Los Angeles. In posa col resto del cast, tra cui spicca la superstar Maluma, risplende col suo abito bianco tra le braccia di Ben Affleck, l’amore ritrovato

Jennifer Lopez, star di Marry Me è la protagonista della première del film a Los Angeles. L’attrice ha posato per i fotografi con il suo fidanzato Ben Affleck.



Nel film la Lopez è Kat Valdez, una popstar che sta per sposarsi con Bastian, anche lui stella della musica. La scoperta del tradimento di Bastian poco prima delle nozze cambierà ogni cosa.



L’attrice ha posato stretta al suo amore Ben Affleck. Col suo splendido abito bianco in pizzo non può che accendere le speranze dei fan che da mesi fanno il tifo per le nozze dei due innamorati.



L’abito di Jlo è una meravigliosa creazione in pizzo Dolce & Gabbana. Lo scorso settembre l’attrice è stata ospite d’onore della sfilata d’alta moda dei due stilisti nella città di Venezia.



La clutch metallica e le scarpe di Jennifer Lopez alla prima di Marry Me nel dettaglio. Il look è un mix glamour di bianco e oro scintillante.



Jennifer Lopez si diverte coi giornalisti presenti alla prima californiana. L’attrice, che ha compiuto 52 anni lo scorso luglio, è in splendida forma. Con Marry Me torna alla commedia romantica dopo Hustlers (2019).



Alla première non poteva mancare Maluma che con Marry Me compie il suo debutto cinematografico. Nel film il suo ruolo è quello di Bastian.



Jennifer Lopez e Maluma sono stati ospiti di Jimmy Fallon per una memorabile esibizione al The Tonight Show. La loro performance sulle note del brano Marry Me ha fatto il giro della rete.