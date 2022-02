Gianna Fratta: “A mio marito Piero Pelù auguro altri 100 anni di musica”

“Gli auguro altri 100 anni di musica, la stessa che ha suonato fino a oggi e che ha cambiato la musica italiana. Per Piero la musica è vita, lo fa stare bene ed essere felice. Non potrei augurargli niente di meglio”. Gianna Fratta fa gli auguri al marito Piero Pelù, che domani compirà sessant’anni, parlando da Palermo con l’Adnkronos. Anche lei nel mondo della musica – è pianista e direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana – la Fratta ama il rock dell’ex leader dei Litfiba: “Non è questione di generi – sottolinea – la musica si distingue in quella fatta bene e in quella no, e la sua Piero la canta benissimo, ha una qualità altissima”.

La Fratta, che lo scorso anno ha diretto Pelù a Trapani nello spettacolo ‘Piero e il lupo’, in cui il rocker recitava la fiaba per musica ‘Pierino e il lupo’ di Prokofiev, dichiara che in casa con il marito “ci diamo continuamente dei consigli, li ascoltiamo, ma poi ciascuno di noi va per la propria strada, elaborando in modo personale i suggerimenti che ha ricevuto”: niente contaminazioni, insomma, “restiamo due persone con idee musicali precise e indipendenti”.

“Domani sarò a Firenze per il compleanno di Piero – annuncia – Gli porterò dei dolci tipici siciliani, ma non voglio rivelare quali per non guastargli la sorpresa. So soltanto – scherza – che faremo un’indigestione assieme a tanti amici e che la festa durerà tutto il giorno. Anzi di più: anziché una sola festa faremo dei festeggiamenti che dureranno tutto l’anno”.



adnkronos.com