Emma, critiche per la calza a rete: applausi per la risposta

La cantante salentina ha reagito contro chi ha bocciato il suo fisico e gli outfit da lei sfoggiati a Sanremo 2022: ecco cosa ha detto

Emma Marrone è stata una delle protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo appena conclusa. La cantante pugliese ha portato in gara il brano “Ogni volta è così” esibendosi con meravigliosi abiti firmati Gucci. A quanto pare qualcuno ha avuto da ridire sulla scelta degli outfit criticando direttamente il fisico della cantante. La risposta della 37enne non si è fatta attendere.

Il critico televisivo Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram durante la quale ha commentato i look sanremesi di quest’anno, ha pronunciato una frase su Emmache non è piaciuta alla diretta interessata. “Se hai una gamba importante eviti le calze a rete”, ha detto il critico. Quest’ultimo si riferiva al vestito indossato dalla Marronenel corso della serata finale di Sanremo, andata in onda sabato 5 febbraio 2022. Si tratta di un lungo abito nero scintillante dotato di un vertiginoso spacco che ha messo in mostra le gambe della 37enne, coperte da delle calze nere con un ricamo che ricorda una rete.

Emma Marrone non ha digerito la critica che sa tanto di bodyshaming. Nel pomeriggio di oggi 8 febbraio 2022 la cantante ha ripostato nelle sue storie Instagram il momento in cui viene detta la frase incriminata, rispondendo a tono. “Buongiorno a tutti dal Medioevo. Non so se è più imbarazzante o noioso”. ha esordito. Il messaggio della cantante è rivolto alle ragazze, magari più giovani e deboli di lei, che vengono quotidianamente ferite da frasi di questo tipo. Le taglienti parole di Emma, che ha pronunciato in video nelle sue stories Instagram con la voce rotta, sono contro qualunque forma di bodyshaming.



“Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna, mostratele queste gambe importanti. Ancora è necessario parlare di femminismo. Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante e c’è chi le sa reggere e c’è chi purtroppo è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Però è tutto davvero molto imbarazzante, questo lo devo dire. Era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare in questo modo di una persona in modo così scorretto”.



Pesante la contro-risposta di Davide Maggio, che si è difeso su Twitter dicendo che la sua critica verteva sulla sua “scelta di stile” e non sul suo fisico.

