Adele è la regina dei Brit Awards 2022. I Måneskin tornano da Londra a mani vuote

L’avevamo lasciata in lacrime, costretta dal Covid ad annullare la serie di concerti a Las Vegas che avrebbero segnato il suo ritorno dopo cinque anni di lontananza dal palcoscenico e la ritroviamo radiosa mattatrice dei Brit Awards 2022 dove ha conquistato tre premi: per il miglior album con “30”, per la miglior canzone con ‘Easy On Me’ e come artista dell’anno. È Adele l’indiscussa protagonista del più importante premio dell’industria musicale britannica. Fuori dalla lista dei vincitori invece i Måneskin che erano candidati nelle categorie ‘Gruppo internazionale dell’anno’, dove sono stati battuti da Silk Sonic, il duo stellare formato da Bruno Mars e Anderson Paak, e ‘Canzone dell’anno’ per il brano ‘I Wanna Be Your Slave’.

Adele è l’artista dell’anno, non artista femminile, in una premiazione che ha visto per la prima volta eliminare la distinzione in categorie di genere. Una scelta da cui, in parte, la cantautrice londinese ha voluto prendere le distanze. “Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma adoro essere una donna, essere un’artista donna, lo voglio”, ha detto la superstar britannica tra gli applausi dell’arena O2 di Londra. Gli organizzatori hanno motivato la scelta dicendo di voler celebrare “gli artisti esclusivamente per la loro musica e il loro lavoro, piuttosto che per come scelgono di identificarsi o come altri potrebbero vederli”. L’edizione di quest’anno dei Brit Awards ha visto comunque il maggior numero di presenze femminili in oltre un decennio, 18, anche se gli uomini continuano a dominare la scena nelle nomination.

Tra le presenze maschili non è mancata quella di Ed Sheeran che ha reso omaggio alla moglie nel ricevere il premio come cantautore dell’anno e si è esibito due volte in una arena per l’occasione decorata con finti tralicci carichi di fuochi d’artificio. Sul palco, oltre Ed Sheeran e Adele, si è esibito anche Liam Gallagher. Nell’edizione 2022 sono state introdotte quattro categorie con premi per alternative/rock, pop/r&b, dance e hip-hop/rap/grime votate su Tik Tok. Dua Lipa, l’artista di origine kosovara che l’anno scorso aveva vinto il premio per il miglior album con “Future Nostalgia”, si è imposta in questa competizione dedicata soprattutto ai fan come miglior performer pop/r&b mentre Sam Fender ha vinto il premio nella categoria del rock alternativo, e lo ha ricevuto dalle mani del ‘rolling stone’ Ronnie Wood. Olivia Rodrigo ha battuto i Måneskin nella categoria canzone internazionale dell’anno con ‘Good 4 U’, mentre Becky Hill ha vinto nella categoria dance. E Billie Eilish? La cantautrice losangelina è per il terzo anno consecutivo miglior artista internazionale.

Adele è stata la protagonista indiscussa dello spettacolo. Dell’artista londinese, vincitrice in carriera di ben 15 Grammy Awards, è uscito da poco un nuovo singolo estratto da “30”. ‘Oh my God’, brano che ha già superato 250 milioni di stream. Il video ufficiale è diretto da Sam Brown, già alla regia della sua super hit del 2010 ‘Rolling in the deep’. “30” ha segnato il ritorno in grande stile sulla scena dell’artista dopo alcuni anni di pausa. L’album domina le classifiche di tutto il mondo e attualmente è certificato con tre dischi di platino negli Stati Uniti e due nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Sud Corea e oro in Italia. Il disco, uscito a novembre 2021, è l’album più venduto nel 2021 negli Stati Uniti dove è rimasto per 7 settimane al vertice della classifica. “30” è anche l’unico album del 2021 ad aver venduto, senza considerare gli streaming, oltre 1 milione di copie fisiche. Anche il brano premiato, ‘Easy On Me’, è un successo planetario con più di mezzo miliardo di stream totali.