Gf Vip, è scontro totale nella Casa: “Cattivo, stratega, egocentrico e arrogante”

Non è stato un weekend facile per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno fortemente discusso tanto da mettere in discussione la relazione che sta ancora nascendo.

Le accuse che sono volate tra i due ragazzi, complice anche Tommaso Zorzi che ha discusso con l’influencer, sono state tante. Giulia Salemi ha accusato il modello di non averla difesa con Zorzi, di non starle vicino quando lei ne ha bisogno. Pretelli è stanco dopo 5 mesi di Gf Vip e, a detta sua, non sopporta più le pressioni della sua fidanzata, che lo vorrebbe condividere con la Casa.

“A parte il sentimento, a volte abbiamo problemi di incomprensione. Giulia si aspetta un gesto in un determinato momento… Ci sono rimasto male perché penso che in queste settimane io ci sono stato sempre per te. Il mio carattere, a tratti, magari è più maturo di te. Ma ci sono momenti in cui mi sembra da genitore entrare in una discussione di amici, in cui io non conosco quello che è stato e c’è tra voi”, ha detto Pierpaolo Pretelli rivolgendosi a Giulia Salemi.

L’influencer ha ammesso le sue colpe e si è scusata con il fidanzato: “Non sono la persona così risoluta che penso. Anche io ho perso lucidità e forza, ma non penso che tu non mi sia stato accanto. Sai quello che penso di te come uomo e come uomo con me. Ti chiedo scusa se ti ho ferito e se a tratti sono bambina, me ne rendo conto”. Anche Pierpaolo Pretelli ha riconosciuto i suoi errori: “Lotto da sempre con delle insicurezze che ho sempre avuto nei vari rapporti di coppia. Essendo insicuro, ho bisogno di sicurezze. Do tanto e pretendo che mi sia reso… Lei con le parole riesce a tirarmi su e a farmi sentire che lei c’è… Sono innamorato Alfonso”.

Un rapporto che nella Casa non è visto di buon occhio dai ragazzi del Gf Vip. Giulia viene accusata di essere eccesivamente possessiva nei confronti di Pierpaolo Pretelli, che da quando si è legata a lei non trascorre più il tempo con i suoi compagno. È soprattutto Andrea ad accusare il colpo. Giulia Salemi è anche nell’occhio del ciclone per il suo comportamento, perchè pare non si impegni particolarmente nei compiti domestici. Ma è Alfonso Signorini a delineare l’ipotesi che esista un branco contro la Salemi, che per la Casa ha assunto l’atteggiamento vittimistico. Una considerazione che la Casa ha respinto. Giulia Salemi si sente attaccata dal gruppo del Gf Vip: “Morte tua vita mia. Questa clip mi fa rimanere choccata, perché perculare una persona che ti è stata amica… Sono tre settimane che non sto bene e non c’è stata. C’è un accanimento contro di me…”. Anche Stefania Orlando ha detto la sua: “Da quando stai con Pierpaolo ti sei autoisolata. Però poi agli altri dai i tuoi ritagli di tempo e cerchi anche di isolare Pierpaolo”. E dallo studio è intervenuta anche la contessa Patrizia De Black: “È una rompipalle”. Pupo non ha risparmiato Zorzi: “Cattivo, stratega, egocentrico, troppo pieno di te, anche un po’ arrogante. Perfetto per lo spettacolo”.

Francesca Galici, ilgiornale.it