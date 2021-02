Fabrizio Corona e Asia Argento, è ancora amore (e passione): “Lei viene sempre a casa mia e di notte…”

Nei giorni in cui avrebbe dovuto annunciare la data delle nozze con Lia Del Grosso, l’ex agente fotografico racconta il ritorno di fiamma con l’attrice: “Ci vediamo ogni due settimane, siamo amici con turbamento”.

Fabrizio Corona e Asia Argento: riparte la passione. Nei giorni in cui avrebbe dovuto annunciare la data delle nozze con Lia Del Grosso, l’ex agente fotografico 46enne rivela il ritorno di fiamma con l’attrice 45enne: “Lei ogni quindici giorni viene a casa mia a Milano, a dormire da me, con me… Siamo amici con turbamento”. Una storia d’amore intermittente e passionale, naturalmente… a modo loro.

IL RIAVVICINAMENTO

L’ex agente fotografico si confessa a Novella 2000. E parla del nuovo rapporto con l’attrice, con cui ebbe una infuocata relazione tempo fa. Sui social sono apparse ora nuove foto di baci e abbracci: “A 50 anni o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita”, dice Fabrizio Corona. “Accetti quello che arriva, godi di quello che arriva, certi progetti, la famiglia, i figli, sei già oltre. Io credo che per Asia e me sia così: ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi. Ci lasciamo vivere… Siamo amici con turbamento. Credo che in quel turbamento ci siano molti significati”. E aggiunge: “Lei ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me”.

LE NOZZE

Tutto bene se non fosse che in questi giorni Fabrizio avrebbe dovuto annunciare la data delle nozze con la 57enne avellinese Lia Del Grosso, le cui pubblicazioni di matrimonio erano state affisse a novembre dal Comune di Milano. Lo scorso dicembre, a mettere in dubbio la loro unione era stata Nina Moric, che aveva detto dell’ex marito: “È sposato con una signora di 50 anni e passa e ha una relazione con Mariana Rodriguez”. Di sicuro, nella sua vita è tornata Asia Argento.







