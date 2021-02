Chef Damiano Carrara si sposa, per lo chef di Bake Off Italia “nozze previste a giugno”

A dare notizia del lieto evento che riguarderà lo chef volto noto di Real Time con le trasmissioni “Bake Off Italia – Dolci in forno” e “Cake star” è stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione “Ogni mattina”, in onda tutti i giorni su TV8. Le nozze con Chiara (di lei si conosce pochissimo) sarebbero previste per la fine di giugno.

Chef Damiano Carrara si sposerà a giugno. A dare notizia del lieto evento che riguarderà lo chef volto noto di Real Time con le trasmissioni “Bake Off Italia – Dolci in forno” e “Cake star” è stato Santo Pirrotta nel corso della trasmissione “Ogni mattina”, in onda tutti i giorni su TV8.

Chiara, la fidanzata di Damiano Carrara

Da sempre Carrara ci tiene a tutelare la sua vita privata, ma alcune settimane fa aveva reso nota su Instagram una foto in compagnia di un ragazza, che è poi emerso fosse la sua fidanzata. Si chiama Chiara e di lei si sa molto poco, a dimostrazione della riservatezza sulla relazione. Le nozze di Carrara, stando alle parole di Pirrotta, sono previste per la fine di giugno a Lucca. Nella foto in questione pubblicata su Instagram sono arrivati anche i commenti dei colleghi di Carrara, come Flavio Montrucchio, che si è limitato ad aggiungere un cuore allusivo, come a lasciar intendere di sapere che la donna in foto sia la compagna dello chef.

Chi è Damiano Carrara

Damiano Carrara è nato a Lucca il 22 settembre 1985 e ha iniziato giovanissimo – a soli 19 anni – a lavorare come bartender nella sua città. Successivamente ha vissuto a Dublino e ha poi deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, a Moorpark (California). Qui ha lavorato in un ristorante italiano prima di fondare, insieme il fratello Massimiliano, una pasticceria di nome Carrara Pastries. Il successo ha portato i due giovani ad aprire una seconda sede a Agoura Hills, sempre in California. Non solo: in terra americana, Damiano è diventato anche una star televisiva.

Carriera in tv e vita privata di Damiano Carrara

Negli Usa ha infatti partecipato come concorrente a diversi talent show sul canale Food Network, specializzato in programmi culinari. Da “Spring Baking Championship” a “Food Network Star” e “Halloween Baking Championship”, ha acquisito popolarità e autorità in materia, tanto da entrare successivamente nella giuria dello stesso “Spring Baking Championship”. Ora, anche in Italia potrebbe diventare una vera celebrità. Immancabilmente, le spettatrici si chiederanno se, tra un profiterole e una Saint Honoré, Damiano ha avuto anche il tempo di trovarsi una fidanzata. “Preferisco non parlare del mio privato” ha glissato lui in un’intervista a Vero, lasciando così un alone di mistero sulla faccenda.









