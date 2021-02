Ashley Benson torna single: è finita con il rapper G-Eazy

L’attrice e il cantante si sono detti addio un anno dopo il primo incontro.

Ashley Benson e G-Eazy non stanno più insieme. Dopo nove mesi d’amore la coppia è scoppiata. A rivelare la notizia il portale E!, sempre molto informato sulle vite private delle star americane. Non è passato neppure un anno dal primo incontro tra Ashley e Gerald Earl Gillum eppure i diretti interessati hanno preso la decisione di dividere le loro strade.

La notizia della rottura non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Almeno non per i fan, sempre molto attenti, della protagonista di Pretty Little Liars. Qualche giorno fa Ashley Benson ha infatti deciso di non seguire più su Instagram G-Eazy. Un chiaro segnale d’addio in epoca social. Molto probabilmente la separazione non è avvenuta in maniera pacifica.

L’ultimo avvistamento della coppia risale a qualche settimana fa. Ashley Benson e G-Eazy sono stati paparazzati dai fotografi mentre si abbracciavano romanticamente a Silver Lake, in quel di Los Angeles dove vivono entrambi. Tutto sembrava andare per il meglio ma a quanto pare l’idillio si è spezzato. Ad oggi non si conoscono le cause dell’addio tra Ashley Benson e Gerald. Ma si tratta di un vero addio o semplicemente di una banale crisi?

Per il momento i diretti interessati preferiscono tenere le bocche ben cucite. Ashley Benson ha cominciato a frequentare G-Eazy a maggio 2020, dopo aver mollato la collega ed ex modella Cara Delevingne, con la quale conviveva in California. Una storia importante, con tanto di presentazioni in famiglia, finita in maniera inaspettata dopo un paio d’anni. Poi l’inizio della liaison con G-Eazy, iniziata tramite un contatto di lavoro.

Una liaison che ha scatenato le polemiche: molti follower non hanno reagito bene all’addio tra Cara e Ashley e al nuovo rapporto della Benson. È dovuta “scendere in campo” la Delevingne, che ha difeso l’ex dagli haters e dai leoni da tastiera. Intanto il legame tra Ashley e G-Eazy è cresciuto sempre più tanto che qualcuno ha addirittura parlato di matrimonio. I diretti interessati però non hanno mai commentato apertamente il loro amore.







gossipetv.com