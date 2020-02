Taylor Mega con Tony Effe, l’intesa social è bollente

Dopo gli indizi dalle Maldive, Taylor Mega e Tony Effe escono allo scoperto. Nelle storie social della modella i due sono abbracciati in intimità. Lei indossa un body bianco in pizzo che manda in estasi i fan. Il cantante della Dark Polo Gang e l’ex naufraga dell’Isola dei famosi erano stati insieme fino a marzo, poi l’addio (nel frattempo lui aveva ritrovato il sorriso con la modella Vittoria Ceretti e lei era al centro di una liaison discussa e televisiva con Giorgia Caldarulo) e ora il ritorno di fiamma.

