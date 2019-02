Meghan Markle bullizzata a Corte. La verità da 5 anonime migliori amiche

Su Meghan Markle ora parlano cinque amiche di vecchia data e affermano che a Corte la duchessa è bersagliata su più fronti

Non è un buon periodo per Meghan Markle. La duchessa di Sussex è bersagliata su più fronti tanto da rincorrersi rumor più o meno veritieri su quello che sta accadendo a Corte.

Sarà vero l’accordo per un divorzio milionario? Sarà vero che la Markle è in rotta di collisione con Kate Middleton?

Rispondono alle domande, in un’intervista anonima rilasciata a The People, 5 vecchie amiche di Meghan. Affermano che le voci sono vere e che la duchessa è costantemente nervosa e bullizzata dai membri della famiglia reale. Si tratta di 5 amiche e confidenti che la neo-duchessa ha frequentato durante il suo periodo di attrice.

È bullizzata è nervosa per vari motivi: da una parte c’è il padre che cerca un riavvicinamento ma la Markle mantiene le distanze e dall’altra c’è la sorella che, con i modi sbagliati, cerca di essere trattata come una sorella. Ma non è finita qui. Le amiche affermano che non esiste nessun litigio con la Middleton: ”Solo chiacchiere da bar” e poi: “Lei cucina tutti i giorni per il marito, vuole renderlo felice. Si sono trasferiti al Frogmore solo per avere un po’ di pace e tranquillità. Il cottage è piccolo ma la Markle lo sta rendendo delizioso.”

Sul divorzio nulla è detto, l’accordo sarebbe stato siglato prima del matrimonio. Le amiche non si esprimono sui litigi di William e Harry anche perché gli attriti sarebbero scoppiati ben prima dell’arrivo di Meghan Markle. Affermano inoltre che anche la stampa inglese la sta stressando dato che critica ogni sua mossa. “Sul bambino? Tutte le indiscrezioni sono false. Meghan è fatta così. Forse è troppo americana? Troppo hollywoodiana? Una cosa è certa: la nostra amica è al limite” concludono.

Carlo Lanna, il Giornale