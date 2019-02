Il ballerino di Amici si mostra nudo nella vasca. Ma un’ombra (birichina) lo tradisce

Il ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram una foto che ha scatenato gli utenti in rete

Marcello Sacchetta fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi ed è uno dei più cari amici di Stefano De Martino. Ma in queste ore non è finito al centro dell’attenzione per le sue doti professionali o per i suoi rapporti fuori dalla scuola di Maria, più che altro sta facendo discutere una sua foto.

Nello scatto pubblicato su Instagram, infatti, il ballerino si trova nudo nella vasca da bagno. Una foto sensuale, verrebbe da dire. Se non fosse per un’ombra.

Gli attentissimi fan si sono accorti che nella foto c’è un’ombra birichina. E giù di commenti. Forse, non servirà nemmeno specificare dove si trova questa ombra. Sicuramente sta facendo parecchio parlare. Si dice che la malizia è negli occhi di chi guarda. Sarà proprio così o in qualche modo Marcello Sacchetta volevo provocare lo spietatissimo popolo della rete?

Anna Rossi, il Giornale