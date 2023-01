RAI 2: “TI SEMBRA NORMALE?” I risultati dei sondaggi della puntata del 7 gennaio del programma condotto da Pierluigi Pardo

Il 60,4% degli italiani desidera cambiare vita, soprattutto i giovanissimi 18-24 anni (76,8%), mentre il 64,9% sogna per il nuovo anno di trovare la ricchezza piuttosto che l’amore, soprattutto le donne (68,3%) il 91,8% ha letto il proprio oroscopo 2023

Sabato 7 gennaio su Rai2 è andata in onda una nuova puntata di “TI SEMBRA NORMALE?”, viaggio alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani, condotto da Pierluigi Pardo. In gara nella puntata Elisa Di Francisca e Carolina Di Domenico, in studio Alessandra Ghisleri, per dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici.

Tra i risultati del sondaggio, realizzato da Euromedia Research in esclusiva per il programma, è emerso che il 60,4% degli italiani desidera cambiare vita, soprattutto le donne (62,9% contro 57,8% degli uomini). La categoria che più vorrebbe cambiare sono i giovani, con ben il 76,8% dei ragazzi nella fascia 18-24 anni, mentre il dato scende progressivamente nelle altre fasce d’età (63,8% per quella 25-44 anni e 59,2% per quella 45-64 anni, fino al 53,9% degli over 65). Inoltre, i risultati sono simili lungo tutta la penisola, con il Sud e le isole che fanno registrare il dato più alto (64,1%).

Per quanti riguarda i desideri per l’anno nuovo, tra ricchezza e amore gli italiani sembrano non avere dubbi: il 64,9% sogna di trovare la ricchezza nel 2023, soprattutto le donne (68,3% rispetto al 61,3% degli uomini) e la fascia 45-64 anni (69,9%), mentre trovare l’amore della vita è la speranza del restante 35,1%,

Quasi la totalità degli italiani, il 91,8%, dichiara di aver letto il proprio oroscopo del 2023. Donne e uomini, età e provenienza: tutti sono allineati, con un dato che non scende mai sotto il 90%, con gli over 65 che fanno registrare quello più alto (92,9%).

Tra le feste nazionali la più amata dagli italiani è Ferragosto, con il 39,2% delle preferenze, soprattutto per gli uomini (42,2% rispetto al 36,4% delle donne). Superato il Natale, che si attesta al 32%, il ponte del 25 aprile – primo maggio (18,4%) e la Pasqua, più staccata con il 10,4% dei voti. Le festività natalizie sono però le preferite dei giovani (41,5% della fascia 18-24 anni e 42,1% per i 25-44) e al Sud e nelle isole, con il 38,9%.

In tema di vacanze da sogno per gli italiani, il fascino della Polinesia conquista il 12,8%. Subito dietro, al secondo posto l’Australia con l’11,9%, meta ideale per gli uomini (12%) e per la fascia d’età 45-64 anni (13,5%). Al terzo posto le Maldive con l’11,5% delle preferenze, preferite dai giovani (14,5% nella fascia 18-24 anni e 12,4% per i 25-44 anni) e dal Sud e le isole (12,6%). Ai piedi del podio di questa classifica, gli Stati Uniti con il 10,8%, mentre la top 5 è chiusa da Tokio col 9,5%.

Il Napoli riuscirà a vincere lo scudetto? Secondo il 56,5% degli italiani la squadra partenopea non riuscirà nell’impresa, anche se in questo caso uomini e donne non sono allineati nelle loro risposte: se infatti per le donne vince il No con grande margine (64,4%),gli uomini votano per il Napoli campione d’Italia nel 52% dei casi. Dal punti di vista territoriale, i dati più alti a favore del Sì si registano al Sud e nelle isole, dove il 55,4% crede nlla squadra di Spalletti vincente a fine stagione, mentre il No vince al Nord (63,7%), al Centro (58,5%) e in tutte le fasce d’età.

Ogni sabato su Rai2, nel programma “Ti sembra Normale?” condotto da Pierluigi Pardo, i sondaggi di EuroMedia Research restituiscono allo spettatore una fotografia degli italiani attraverso indagini quantitative realizzate con tecnica CAWI su un campione prestratificato di 1.000 casi che rivelano costumi e tendenze del Bel Paese utili a comprendere un po’ di più i sentimenti e i costumi degli italiani.