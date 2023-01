Kate Middleton compie 41 anni ma Harry le rovina la festa

Festeggiamenti sottotono per la principessa del Galles alla vigilia dell’uscita dell’autobiografia bomba del cognato

Kate Middleton compie 41 anni, ma il giorno di festa è oscurato dalle ombre gettate sulla royal family da Spare, la biografia del principe Harry. Il libro è in uscita il 10 gennaio e, viste le anticipazioni scottanti trapelate, è destinato a portare scompiglio tra le mura di Buckingham Palace. Il fratello di William non ha fatto sconti a nessuno, nemmeno alla cognata con cui pareva andare d’amore e d’accordo. Lei, dal canto suo, farà di tutto per trascorrere una giornata serena con la famiglia, ma è certo che le accuse nei suoi confronti l’abbiano amareggiata.

La festa di Kate Middleton sarà sottotono, ma la principessa del Galles non rinuncerà a celebrare il suo 41esimo compleanno con la famiglia. Le riunioni che impegnano i Royal nel tentativo di mantenere un fronte unico e compatto contro le bordate del principe Harry l’hanno vista poco partecipe, presa dai preparativi per la giornata. In programma c’è una bella torta al cioccolato da mangiare in giardino insieme ai figli George, Charlotte e Louis e ai nonni Middleton, tra tanti giochi per grandi e piccini.

Il regalo di William – Il regalo di William è già arrivato. Il principe ha sorpreso Kate Middleton con un romantico giro nel Norfolk a bordo di una prestigiosissima Aston Martin, in stile James Bond. Dopo che la coppia reale aveva fatto faville sul red carpet della prima londinese dell’ultimo film della spia al servizio della Regina, hanno voluto immergersi ancora una volta nel clima di 007.

L’autobiografia di Harry – Kate Middleton almeno per un giorno proverà a riportare la serenità in famiglia, in attesa dello sgancio della bomba atomica il 10 gennaio. All’indomani del suo compleanno arriverà in tutte le librerie l’autobiografia del principe Harry, che potrebbe avere effetti devastanti sull’immagine della famiglia reale. Già il titolo, Spare (in italiano: pezzo di ricambio, ruota di scorta) non promette nulla di buono. Il figlio minore di Re Carlo non ha risparmiato colpi a nessuno, tanto meno al fratello e alla cognata. Dal suo racconto emerge che sono stati proprio loro a convincerlo, nel 2005, a presentarsi a un party con la divisa nazista (episodio che fece tanto scalpore e che minò l’immagine del principe). Ma si parla anche delle liti feroci tra i due fratelli, e di quella tra Kate Middleton e Megan Markle in occasione del matrimonio dei Duchi di Sussex. La principessa del Galles farà bene a godersi la serenità del suo 41esimo compleanno, perché dal giorno successivo tutto potrebbe cambiare.